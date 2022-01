Chelsea : Les louanges de Chelsea pour Dembele

Ousmane Dembele est sur le point de quitter le FC Barcelone car les deux parties ne parviennent pas à s'entendre sur une prolongation de contrat. Chelsea est l'un des principaux candidats, encouragé par le fait que Thomas Tuchel l'a déjà entraîné au Borussia Dortmund.

Son agent, Moussa Sissoko, serait à Londres pour des discussions avec le club de l'ouest de Londres, et l'entraîneur allemand a fait de nombreux éloges sur l'ailier français, alimentant ainsi les spéculations.

"C'est un très bon joueur, et je suis très chanceux de l'avoir formé lors de mon passage à Dortmund. Ce n'était qu'un an, cela aurait dû être plus long, mais j'avais besoin de partir et il a décidé de partir", a déclaré l'Allemand.

Tuchel apprécie Dembele

"Nous ne sommes pas en contact étroit, nous nous sommes rencontrés ici et là en raison de ses fonctions pour l'équipe nationale française lorsque j'étais à Paris. Nous avons échangé quelques messages. Je ne sais absolument pas pourquoi il est dans cette situation, je ne connais pas les détails, donc il vaut mieux ne pas en parler."

Le contrat de Dembele avec les Catalans expire cet été, ce qui fait de lui l'un des agents libres les plus recherchés du football mondial.

Son passage au FC Barcelone a été terni par les blessures, mais sa discipline et son professionnalisme ont toujours été scrutés à la loupe.

Cependant, la possibilité de travailler sous la houlette d'un entraîneur qui l'a aidé à devenir l'un des plus grands espoirs du football pourrait être un tournant dans la carrière tumultueuse de l'ailier.