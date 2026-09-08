Chelsea, les débuts de Palestra encore reportés : il manquera le match contre Leeds

Les débuts de Marco Palestra avec Chelsea sont encore reportés. L’ancien piston de Cagliari manquera aussi le match de Carabao Cup de mercredi contre Leeds, mais pourrait redevenir disponible pour la rencontre de samedi prochain0 face à Hull City.





Alonso a en effet confirmé en conférence de presse qu’aucun des deux ne prendra part au déplacement à Leeds.





« Ils ne sont pas encore prêts à entrer sur le terrain et ce n’est pas le moment de prendre des risques précipités. Nous évaluerons leur situation match après match. » Les débuts de Marco Palestra avec Chelsea sont encore reportés. L’ancien piston de Cagliari manquera aussi le match de Carabao Cup de mercredi contre Leeds, mais pourrait redevenir disponible pour la rencontre de samedi prochain0 face à Hull City.





Alonso a en effet confirmé en conférence de presse qu’aucun des deux ne prendra part au déplacement à Leeds.





Palestra est passé de l’Atalanta à l’Inter cet été, pour la somme de 55 millions d’euros. L’Inter était également sur lui.







