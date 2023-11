Chelsea : le gros avertissement de Pochettino

Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Chelsea, estime que son équipe a eu du mal à se mettre en route parce qu'il y a eu trop de changements

Après un début de saison difficile, Chelsea occupe la 11e place de la Premier League, avec seulement trois victoires lors de ses 10 premiers matches, dont la dernière à domicile contre Brentford (2-0).

Les difficultés de l'équipe londonienne surviennent malgré les dépenses massives effectuées depuis que le copropriétaire Todd Boehly a pris le contrôle du club en 2022. Au cours du mercato estival, les Blues ont dépensé sans compter pour recruter des joueurs comme Moises Caicedo, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Romeo Lavia, Cole Palmer et Axel Disasi, entre autres.

Pochettino estime que tant de changements ont rendu difficile l'intégration de son équipe alors qu'elle se prépare pour le marché des transferts de janvier.

"En ce moment, je pense que nous sommes une jeune équipe, une jeune équipe signifie qu'il y a eu trop de changements pendant l'été en raison des circonstances et nous souffrons - parfois de bons et de mauvais résultats, mais les performances sont constantes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'Argentin a également exhorté les propriétaires à tirer les leçons des "erreurs" qu'ils ont commises depuis qu'ils ont pris les rênes de l'équipe : "Les choses qui vont contre vous, vous devez essayer d'y résister et de survivre. Il faut être calme et fort. Et ne pas perdre l'équilibre, parce qu'il est facile de blâmer ou de dire quelque chose qui va affecter les autres et conduire à la division dans le club.

"L'important est de faire confiance aux idées, au jugement et à l'analyse des raisons pour lesquelles certaines choses ne se sont pas produites. Il faut aider l'organisation à s'améliorer et à ne pas refaire les mêmes erreurs. Le plus important est d'apprendre de ses erreurs.