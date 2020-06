Chelsea - Lampard veut conserver N'Golo Kanté

L'entraîneur des Blues a affirmé qu'il n'envisageait pas de voir partir son milieu de terrain champion du monde lors du mercato.

N'Golo Kanté sera-t-il toujours un joueur de Chelsea la saison prochaine ? A la veille de la reprise de son équipe contre (dimanche, 17h15), Frank Lampard a tenu a affirmer son souhait de voir le milieu de terrain rester à Londres.

"Pour ce qui est de N'Golo, j'ai vu des discussions sur lui et son avenir au club. Je l'ai souvent dit à propos de N'Golo - c'est un des meilleurs joueurs de milieu de terrain du monde. J'aurais aimé pouvoir jouer avec lui", a déclaré l'entraîneur des Blues aux journalistes.

"Il a tout. Revenir à et avoir l'opportunité de gérer ce club et avoir N'Golo Kanté est quelque chose que je veux vraiment apprécier et avec lequel je veux travailler. Cette saison, malheureusement, à cause des blessures, ça a été dur pour N'Golo.

"C'est bien de le voir un peu frais. L'un des points forts de cette saison, c'est que nous avons réussi à mettre quelques joueurs en forme. N'Golo est tellement important pour nous en tant qu'équipe qui va de l'avant. Nous avons besoin de lui régulièrement et, avec un peu de chance, nous l'aurons maintenant."

En effet, Lampard a peut-être craint de ne pas pour compter sur son champion du monde pour le reste de la saison, car il a dû s'absenter des séances d'entraînement de groupe en raison de problèmes liés à l'épidémie de Covid-19. Après avoir manqué près de deux semaines d'entraînement collectif, Kanté est revenu pour participer aux séances ainsi qu'à deux matchs amicaux contre Reading et les Queen's Park Rangers.

Chelsea a respecté le souhait initial de Kanté de rester à l'écart du groupe, mais il a finalement été convaincu de revenir, et Lampard est prêt à l'utiliser immédiatement. "Il est en forme et il s'est entraîné", a-t-il ajouté.

"Il s'est entraîné pendant un moment à part, mais il s'entraîne avec nous en groupe depuis un certain temps maintenant. Il est en forme comme n'importe qui d'autre dans l'équipe et il est naturellement en forme de toute façon.

"Il voulait être clair sur la façon dont cela allait se passer sur le terrain d'entraînement. Comme je l'ai dit, cela a été réglé. Il s'entraîne et il est heureux."