Chelsea - Lampard inquiet du manque de régularité

Les Blues ont encore été rattrapés par leur inconstance ce mercredi sur la pelouse de Brighton, où ils avaient ouvert le score (1-1).

Selon Frank Lampard, doit être plus "impitoyable" devant le but. Pour sa 100ème en tant que capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta a ouvert le score pour les Blues à la 10ème minute, avant qu'un magnifique retourné d'Alireza Jahanbakhsh ne permette à d'égaliser à six minutes du terme.

"C'était frustrant pour différentes raisons, a déclaré Lampard à BT Sport après le match. En première mi-temps, le match était là pour être gagné. Nous n'étions pas assez impitoyables. On a marqué le but et on a eu la possession du ballon. Mais nous n'avons pas tué le match.

"Nous leur avons permis de rester dans le match. A la fin, c'était un but merveilleux mais nous avons eu la chance de ne pas perdre le match. Au final, les tactiques ont été les mêmes pour les deux équipes, mais ils étaient meilleurs que nous."

Chelsea occupe la quatrième place du classement avec 36 points, soit cinq de plus que , qui a la possibilité de réduire l'écart lors de son match contre , en fin de journée (21h). Les Blues n'ont gagné que deux fois au cours de leurs six derniers matchs de championnat, soit trois défaites et un match nul. Ils ont battu leurs rivaux londoniens et Arsenal, mais se sont inclinés face à trois équipes dans la moitié inférieure du tableau : , et .

"[Le manque de cohérence] est une préoccupation ", a ajouté M. Lampard. " C'est quelque chose que nous devons absolument nous préoccuper. Nous devons regarder le match aujourd'hui. C'est un point, je ne suis pas satisfait de la performance."