Chelsea, Kurt Zouma se voit bien rester à Everton

Prêté par Chelsea, le défenseur français est heureux à Everton où il joue avec régularité et n'est pas contre s'engager pour les Toffees.

Kurt Zouma retrouve le sourire et par la même occasion son meilleur niveau du côté d' . Prêté par chez les Toffees, après un prêt assez galère d'un an à , le défenseur français revient bien et a même retrouvé l'équipe de en mars dernier. Stoppé dans son ascension en 2016 par une grave blessure, le joueur de 24 ans va arriver à un tournant de sa carrière cet été avec une lourde décision à prendre. Kurt Zouma pourrait retourner à Chelsea, interdit de recrutement, afin de se battre pour une place de titulaire ou bien continuer son aventure à Everton où il est devenu un titulaire en puissance, et le Français commence à pencher en faveur de la seconde option.

"Je suis très heureux. J’apprécie ma saison. J’apprécie mon temps ici. Ce n’est pas encore fini. Je l’apprécie toujours. J’ai beaucoup joué. C’était mon objectif en venant ici. Le prêt a vraiment été important. Après ma blessure (rupture du ligament croisé antérieur en février 2016, ndlr), je voulais disputer beaucoup de matches. C’est ce que j’ai fait les deux dernières saisons, à Stoke, et maintenant ici. Je voulais juste être de retour à mon niveau. C’est ce que j’ai fait", a avoué Kurt Zouma dans un entretien à Sky Sports.

Zouma aimerait rester, Marco Silva aussi

"Pour être honnête, je n’ai pas eu le temps de parler (avec Chelsea, ndlr), car nous avons encore une septième place à défendre avant la fin de la saison. Je suis donc concentré sur cela. Là où je serai, c’est là où je sais que j’aurai une chance de jouer. Si c’est ici ou ailleurs - je ne sais pas où - je veux juste m’amuser et continuer à jouer", a ajouté l'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne encore sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2023.

L'entraîneur d'Everton, Marco Silva, souhaite pour sa part conserver le défenseur international français, comme il l'a indiqué en conférence de presse, même s'il sait que ce ne sera pas chose aisée puisqu'il faudra convaincre ses dirigeants de mettre la main à la poche pour trouver un accord avec Chelsea : "Nous voulons essayer de garder André Gomes et Kurt Zouma. Les clubs concernés vont devoir gérer cela, et lorsque le moment sera venu, nous agirons".

Une volonté bienvenue pour Kurt Zouma qui apprécie le travail de l'entraîneur portugais : "Il construit quelque chose d’important avec une très bonne équipe. Il a recruté beaucoup de nouveaux joueurs l’été dernier. Nous sommes une équipe jeune, je dirais que nous grandissons, mais vous pouvez voir maintenant que tout le monde se comprend. (...) Je pense qu’il construit quelque chose de très, très intéressant".