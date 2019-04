Chelsea ou Everton ? Kurt Zouma réfléchit à son avenir

Le défenseur central est actuellement en prêt d'un an du côté de Goodison Park, mais reste engagé jusqu'en 2023 avec Chelsea.

Kurt Zouma ne sait pas pour le moment si son avenir s'écrira du côté d' , où il est actuellement en prêt, ou de . L'international français est actuellement en prêt à Everton, son second consécutif après la saison dernière. Avant ces deux expériences loin de Londres, il s'était engagé jusqu'en 2023 avec les Blues.

Le joueur a admis de pas savoir ce que le prochain mercato lui réservait, aucune décision définitive n'ayant été prise à son sujet. Interrogé, le défenseur qui a connu 31 apparitions cette saison avec les Toffees a répondu : "Je ne sais pas encore. Nous avons encore cinq matches à jouer et ensuite nous verrons."

"Je suis très heureux [ici]. Mon objectif était de venir pour jouer et m'améliorer et je pense que c'est ce que j'ai fait. J'espère que nous allons terminer la saison très haut. L'entraîneur a fait venir de très bons joueurs la saison dernière et maintenant tout le monde se comprend. Nous sommes confiants, jouons davantage vers l'avant et mieux. Nous tenons un peu mieux le ballon, nous sommes plus compacts en tant qu'équipe : nous défendons et attaquons ensemble. Nous avons les supporters avec nous, ce qui aide beaucoup, donc nous devons simplement continuer comme cela."

L'entraîneur d'Everton, Marco Silva, a déjà fait savoir qu'il aimerait voir Zouma signer un transfert permanent, tout comme Andre Gomes, déclarant à propos du jeune défenseur français : "Il nous aide. Mais pour être honnête avec vous, je vois beaucoup de choses qu'il peut améliorer. Il le sait parce que je discute tous les jours avec lui de ce que je lui demande. Mais je suis très content de lui, il progresse, il essaie, c'est un bon professionnel. Il est heureux dans notre club, c'est un bon coéquipier et un joueur très important."

"Voyons ce que nous pouvons faire à l'avenir. Mais cela dépend aussi de lui. Nous sommes très contents de lui." Après leur victoire contre (1-0) ce dimanche, les Toffees sont remontés à la neuvième place provisoire en , à un point de Leicester, septième. Lors des cinq dernières journées, ils recevront notamment et se déplaceront à .