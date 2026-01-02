Chelsea : John Terry pour sauver les Blues ?

Ce dernier estime que l'ancien défenseur des Blues mérite de diriger son premier club professionnel à Stamford Bridge, après une brillante carrière de joueur au sein de l'équipe.

Chelsea cherche un remplaçant à Maresca.

Chelsea a limogé Maresca le jour de l'An suite à une série de mauvais résultats qui ont fait chuter les Blues du sommet du classement de Premier League. Alors qu'ils n'étaient qu'à trois points d'Arsenal il y a un mois, ils accusent désormais un retard de quinze points. Bien qu'ils soient toujours en lice en Coupe de la Ligue, en FA Cup et en Ligue des Champions, le club a décidé de se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et Keys, qui affirme parler au nom des supporters de Chelsea, pense que Terry mérite sa chance, même s'il n'a jamais entraîné de club professionnel auparavant. Il n'a pas occupé de poste dans le football depuis son passage comme entraîneur à l'académie du club en 2023.

Keys a écrit sur X : « Si j'étais supporter de Chelsea, je voudrais voir JT avoir sa chance. Il est un pur produit de Chelsea – il a déjà entraîné ailleurs – et il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas faire ce que Lampard fait à Coventry, avec de meilleurs moyens. »

Un article de Football.London affirme que les Blues n'ont pas l'intention de nommer Terry, qui s'est dit lui-même choqué par le départ de Maresca.

Il a déclaré sur TikTok : « Enzo Maresca vient d'être limogé par Chelsea et, honnêtement, je suis complètement sous le choc, je ne m'y attendais pas du tout. Je sais que les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait souhaité ces derniers temps. On sentait bien les tensions.

J'ai reçu tellement d'appels ce matin après l'annonce et tout le monde s'attend à ce que je sois au courant. » Je n'en ai aucune idée, je ne fais pas partie de l'équipe première, donc je ne sais pas.

« Ce n'est que mon avis, mais il y a clairement eu des tensions entre l'entraîneur et le propriétaire, et ils en sont arrivés à cette décision. »