Chelsea : Joao Félix reçoit un précieux conseil d'une légende du football espagnol

Joao Felix, la nouvelle recrue de Chelsea, a été critiqué par l'ancien gardien de but, Santi Canizares, pour son passage décevant à l'Atlético Madrid.

Joao Félix a obtenu gain de cause. Désireux de quitter l'Atlético Madrid où son temps de jeu était en berne et ses relations avec Diego Simeone n'étaient pas au beau fixe, l'international portugais va découvrir la Premier League jusqu'à la fin de saison. Les Blues ont annoncé mercredi la signature de Joao Félix pour un prêt de six mois.

"L'Atlético ne doit rien se reprocher"

L'international portugais arrive dans l'ouest de Londres après avoir inscrit 34 buts et délivré 18 passes décisives en 131 apparitions avec les Rojiblancos. L'ancien gardien de but du Real Madrid, de Valence et de l'Espagne, Canizares, qui travaille aujourd'hui comme consultant en Espagne, a critiqué le joueur pour son passage décevant avec l'équipe de Diego Simeone, et l'a exhorté à changer radicalement son attitude avant son transfert en Premier League.

"L'Atlético Madrid n'a rien à se reprocher au sujet de Joao Félix", a déclaré Santiago Canizares à Radio Marca. "Au contraire - ils ont placé en lui une confiance qu'il ne méritait peut-être pas, il a été engagé pour une fortune. Il a du talent, mais il doit changer de personnalité. Il est le plus touché parce que le club a payé une somme qui était peut-être pour des joueurs plus établis".

"Il a baissé la tête"

"Quand il ne s'est pas vu titulaire, il a baissé la tête ; quand il a vu qu'il n'était pas le leader de l'équipe, il n'a pas fait un pas en avant", a conclu l'ancien gardien emblématique de Valence. Joao Félix devient le quatrième joueur à signer pour Chelsea au mois de janvier après les acquisitions de David Datro Fofana, Benoit Badiashile et Andrey Santos.

Son arrivée à Stamford Bridge pourrait signifier la fin du temps de Pierre-Emerick Aubamayeng dans l'Ouest de Londres, tandis que l'autre cible des Blues sur le marché des transferts, Enzo Fernandez, pourrait maintenant rester à Benfica après avoir envoyé un message clair aux fans après son but mardi en touchant son écusson et signifiant qu'il voulait rester.

Étant donné qu'il a été enregistré mercredi, le match de Premier League de jeudi contre Fulham pourrait arriver trop tôt pour Joao Félix, même si la longue liste de blessures de Chelsea aurait pu permettre à l'international portugais d'être introduit prématurément dans le onze de départ de Graham Potter.