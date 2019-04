Hazard prévient Chelsea : "Je veux jouer la Ligue des Champions"

L'ailier belge est ravi du fait que Chelsea a conservé sa 4e place en PL, car il ne se voit pas effectuer une autre saison sans participer à la C1.

La star de , Eden Hazard, a réitéré son désir de jouer en la saison prochaine, alors que la course aux quatre premières places en est plus que jamais ouverte.

Hazard est annoncé comme possible futur transfuge du depuis plusieurs mois, tandis que Chelsea peine en même temps à retrouver son lustre d'antan et à viser les sommets. Ayant raté la plus grande compétition européenne cette saison, retrouver une place parmi l'élite du continent pour 2019-20 est considéré comme essentiel pour les Bleus.

Le match nul 1-1 contre Manchester United place les hommes de Maurizio Sarri dans le peloton de tête, avec deux points d'avance sur en cinquième position. Hazard s'en félicite mais il refuse de faire des plans sur la comète, et surtout il se fixe des objectifs personnels. "Chelsea doit jouer en Ligue des champions chaque année, a déclaré l'international belge à Sky Sports après le coup de sifflet final. C'est l'un des plus grands clubs du monde, et moi aussi, je veux jouer en Ligue des champions. Et nous le ferons."

Hazard a admis que le partage des points arrangeait sa formation, mais estimait aussi que son équipe avait les moyens de faire mieux. "C'était une bonne journée mais elle aurait pu être meilleure. Nous sommes venus ici avec l'objectif de gagner. Un match nul n'est pas un mauvais résultat pour nous, mais je pense que si nous avons cru un peu plus en nos chances, nous aurions pu marquer un autre but", a-t-il ajouté.

"Nous avons maintenant deux matchs et nous allons essayer de faire partie des quatre premiers. Nous avons commencé lentement mais aujourd'hui nous avons réagi et égalisé. Je ne me souviens pas d'une chance pour eux en deuxième période et oui nous avons joué un bon match. Le match était compliqué. Les Man Utd - Chelsea sont toujours compliqués", a ajouté l'ancien Lillois

L'attention de Chelsea se tourne maintenant vers la , avec des confrontations en demi-finale contre l'Eintracht Frankfurt les 2 et 9 mai. Sur le plan national, les Blues terminent leur campagne par un duel à domicile contre avant de se rendre à lors de la dernière levée de , le 12 mai.