Chelsea - Fulham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Chelsea - Fulham : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Moins d'un mois après leur confrontation en Premier League, c'est un tout autre Chelsea qui retrouvera Fulham ce vendredi soir pour le match retour à Stamford Bridge. En vingt trois jours, l'effectif des Blues a été métamorphosé par un mercato XXL qui a vu Mudryk, Enzo Fernandez et Joao Félix arrivés entre autre, lors du mercato hivernal, alors que Jorginho a quitté le navire.

Un Chelsea métamorphosé

Toutes les recrues de l'ère Boehly ne pourront pas être présents pour le début d'un nouveau chapitre et de la remontada souhaitée par les Blues en Premier League. Joao Félix est suspendu, Enzo Fernandez ne sera pas qualifié, en revanche, Mudryk devrait pour sa part connaître sa première titularisation avec Chelsea, qui plus est devant son public.

Dixième de Premier League, Chelsea compte dix points de retard sur la quatrième place, la dernière permettant de se qualifier en Ligue des champions, actuellement détenue par Manchester United. Avec l'investissement massif réalisé, les Blues se doivent désormais d'aller en C1 l'année prochaine pour éviter de se faire attraper par le fair-play financier.

Fulham veut briser le rêve des Blues

Cela passe donc par un premier succès face à un rival historique et direct, Fulham, actuellement septième de Premier League. Lors du match aller, les Blues s'étaient inclinés, avec l'expulsion de Joao Félix en prime. De son côté, Fulham sait que le déplacement à Stamford Bridge ne sera pas une balade de santé et que les Blues de Graham Potter n'auront pas le même visage qu'il y a moins d'un mois. Pour autant, Fulham a des ambitions cette saison et veut viser le plus haut possible après avoir quasiment d'ores et déjà assuré son maintien.

Horaire et lieu du match Chelsea - Fulham

Ville : Londres

Londres Stade : Stamford Bridge

Stamford Bridge Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Chelsea - Fulham ?

Chelsea-Fulham

Premier League

Vendredi 3 février

21h00 sur Canal + Foot

Stream : My Canal

Prise d'antenne : 20h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal.

Série actuelle de Chelsea et de Fulham

Chelsea : DDDVN



Fulham : VVDDN

Les blessés et absents de Chelsea et de Fulham :

Malgré les nombreuses recrues, Graham Potter a encore un effectif assez diminué. Déjà parce que l'ensemble des recrues n'est pas apte à jouer, à commencer par Enzo Fernandez qui risque d'être trop juste et peut-être pas qualifié pour cette rencontre, mais aussi en raison des nombreux suspendus et blessés. Joao Félix purge encore sa suspension après son carton rouge écopé à l'aller face à Fulham tandis que Broja, Chilwell, Fofana, Kanté, Mendy, Pulisic, Sterling et Zakaria sont blessés.

En face du côté de Fulham, seul Neeskens Kebano manque à l'appel en raison d'une blessure au tendon d'Achille.

Les équipes probables

XI de départ de Chelsea : Kepa – Koulibaly, Silva, Badiashile – James, Gallagher, Kovacic, Cucurella – Mount, Mudryk, Havertz.

XI de départ de Fulham : Leno – Tete, Diop, Ream, Kurzawa - Palinha, Reed - Reid, Pereira, Willian - Mitrovic.