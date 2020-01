Chelsea - Frank Lampard : "On sait dans quel secteur nous devons nous renforcer"

L'entraîneur de Chelsea n'a ni apprécié le revers de son équipe face à Newcastle ni le rendement offensif des Blues. Changements à venir ?

Après une brève série d'invincibilité de trois matches sans défaite, Chelsea s'est incliné sur la pelouse de Newcastle ce samedi après-midi (1-0). Défaits sur la pelouse de Saint-James Park, les Blues ont cédé dans le bout du temps additionnel, et pointent à 6 points de Leicester et de la 3ème place.

"On sait dans quel secteur nous devons nous renforcer"

Distancés en championnat, les hommes de Frank Lampard continuent donc à afficher certaines limites dans le jeu, et notamment dans l'aspect offensif. Présent en conférence de presse au sortir de la rencontre, l'entraîneur des Londoniens ne s'en est d'ailleurs pas caché : il n'est absolument pas satisfait de ses éléments offensifs. Apparu remonté face aux médias présents, l'ancien joueur des Blues a même annoncé du changement.

"Nous savons que nous avons des problèmes en attaque et que nous ne marquons pas assez de buts. Si vous ne marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri. Nous ne pouvons pas travailler davantage la finition à l'entraînement. Il faut avoir cet instinct devant le but. Nous devons en marquer plus si nous voulons atteindre nos objectifs. Après ce match, on sait dans quel secteur nous devons nous renforcer", a prévenu Frank Lampard. Les attaquants sont prévenus.