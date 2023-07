Chelsea et Todd Boehly sortent le grand jeu pour Mbappé !

Le club de Chelsea s’est invité dans la course pour la signature de la star française, Kylian Mbappé.

Suite à la décision de l'international français de refuser une approche de l'équipe saoudienne d'Al-Hilal, les spéculations sur l'avenir de Mbappé se sont intensifiées. Le PSG continue à chercher désespérément à tirer financièrement profit de sa star.

Chelsea veut tenter sa chance avec Mbappé

Le dernier club à entrer dans la course à sa signature est Chelsea, qui, selon The Daily Record, tente de négocier un accord joueur plus cash pour amener le Bondynois en Premier League. En parallèle, Liverpool serait en pourparlers pour le signer en prêt.

L’offensive de Chelsea pour Mbappé est inattendue. Ayant dépensé plus de 600 millions d’euros pour des renforts au cours des deux derniers mercatos, les Blues avaient comme priorité cet été de renflouer leurs caisses. Et c’est pourquoi ils ont cédé Kai Havertz et Mason Mount à des rivaux et contre un montant cumulé de 140 millions d’euros.

Cependant, après avoir réalisé ces ventes, il semble qu'ils soient prêts à se lancer dans ce qui devrait être une offre colossale pour le joueur vedette du PSG. Mbappé s'est vu offrir un salaire de 50 millions d'euros par le Real Madrid au début du mois et a fait l'objet d'une offre de 300 millions d'euros d'Al Hilal il y a quelques jours à peine. Chelsea aura donc besoin de frapper encore plus fort pour espérer accueillir le champion du monde 2018 à Stamford Bridge.

Le Real reste favori pour accueillir Mbappé

Malgré l'intérêt signalé de Chelsea pour Mbappé, le Real Madrid reste le favori pour le signer cet été. Pour le PSG, peu importe l’acheteur pour peu qu’il s’avance rapidement. Le 1er août, le club sera contraint de verser au joueur de 24 ans une prime de fidélité d'une valeur de 60 millions d’euros en raison d'une clause de son contrat actuel. Même si plusieurs clubs entourent l'international français, il semble très peu probable qu'un transfert soit finalisé avant cette date. Toutefois, une fois que Mbappé aura obtenu son bonus, les choses pourraient rapidement s'accélérer.