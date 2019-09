Chelsea - Encore un triplé pour Tammy Abraham, désormais meilleur buteur de Premier League

Auteur d’un triplé face à Wolverhampton (5-2) ce samedi, Tammy Abraham a provisoirement dépassé Sergio Agüero.

Tammy Abraham aura eu besoin d’un petit temps de mise en route, mais le bolide est désormais lancé. Toujours plus décisif, l’attaquant anglais a permis à de prendre les trois points sur la pelouse de Wolverhampton (5-2) ce samedi. Auteur d’un superbe triplé, avec un troisième but magnifique consécutif à une virgule dans la surface, l’avant-centre des Blues s’est même permis de chiper la première place du classement des buteurs à Sergio Agüero.

Sa performance aura même marqué l’histoire de la , puisque Abraham aime tellement faire trembler les filets qu’il a également… caressé les siens ! Un coup du chapeau et un but contre son camp : du jamais vu dans le championnat anglais. De quoi permettre à Chelsea de gagner donc, mais également de se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les Londoniens sont désormais 6es, à égalité de points avec , 3e.

Mauvaise nouvelle pour Giroud

Chelsea se réveille. Et le club anglais le doit en grande partie à son buteur. Contre Norwich (3-2), son doublé avait permis à l’équipe de Frank Lampard de prendre ses trois premiers points de la saison. Bis repetita une semaine plus tard avec deux nouveaux buts, mais pour arracher le point du match nul contre Sheffield United cette fois (2-2). Lentement mais sûrement, Abraham et les Blues commencent à se mettre en route.

Du positif pour tout le monde, sauf pour… Olivier Giroud. Avec l’éclosion d’Abraham, le Français, remplaçant depuis le début de la saison, va devoir batailler pour gratter du temps de jeu. Encore une fois, le champion du monde s’apprête à vivre une saison galère, avec la Ligue des Champions comme seul exutoire ? La saison passée, cela lui avait plutôt bien réussi en , dont il avait fini meilleur buteur. Et avec le trophée en prime !