Chelsea, Edouard Mendy se voit en modèle

Le gardien Chelsea, Edouard Mendy, se voit en modèle pour les joueurs africains en Premier League.

Très bon contre le (0-0) mardi en Ligue des Champions, le gardien Edouard Mendy qui a rejoint depuis Rennes en été, commence sa vie en .

Le portier sénégalais, seul représentant africain de Premier League à son poste, évoque son rôle de précurseur et de modèle dans la presse britannique.

"Il y a beaucoup de joueurs africains en , c'est le meilleur championnat du monde, mais il n'y a eu que quelques gardiens africains. Est-ce que je ressens une pression particulière ? Pas vraiment, c'est une source de fierté. C'est à moi de montrer en tant que gardien de but africain que je peux vraiment performer à ce niveau et peut-être changer les mentalités des gens là-dessus", a estimé l’ancien Rennais dans les pages du média anglais The Independent.