Chelsea domine la Juve, le Barça cale contre Benfica

Chelsea n'a pas tremblé et fait sa loi tout au long de la soirée face à une équipe de la Juventus qui l'avait emporté sur la plus petite des marges lors du match aller. Cette fois, les hommes de Thomas Tuchel l'ont largement emporté pour récupérer la première place de la poule avant la dernière journée.

Une domination illustrée en première période par Trevoh Chalobah, buteur sur corner après un ballon remisé par Rüdiger (1-0, 25e). Il faut ensuite un sauvetage incroyable de Thiago Silva avant que N'Golo Kanté ne sorte sur blessure. Mais en seconde période, les Blues vont le break grâce à une belle frappe croisée de Reece James (2-0, 55e), avant qu'Hudson-Odoi ne conclue une superbe action au travers de la surface bianconera (3-0, 58e). Werner participe finalement à la fête des Londoniens dans les derniers instants (4-0, 90e+5).

Toujours dans le groupe H, Malmo et le Zénith Saint-Pétersbourg se quittent sur un match nul alors que les Suédois ont longtemps cru l'emporter. Ils avaient en effet pris l'avantage grâce à Rieks (1-0, 28e), auteur du premier but européen des Suédois cette saison, avant de voir Dzyuba rater un penalty dès la reprise pour les Russes et Chistyakov être expulsé. C'est finalement sur un nouveau penalty que Rakytskiy permet aux hommes de Semak d'arracher le nul et un ticket pour la Ligue Europa.

Le Barça et l'Atalanta à l'arrêt, Séville à la fête

Dans le groupe E, le Barça n'a pu faire mieux que match nul face à Benfica pour la première européenne de Xavi, alors que le Bayern avait pris encore un peu plus ses aises en l'emportant à Kiev en début de soirée (1-2). Les Catalans restent sous la menace des Portugais avant d'aller en Bavière lors de l'ultime journée.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir tenté pour les Blaugrana, qui ont notamment touché la barre via Demir, alors que le but d'Otamendi pour Benfica a été refusé pour un corner sorti des limites du terrain au préalable. Et quand Araujo pense offrir la victoire à son équipe, il est finalement signalé en position de hors-jeu. Les Catalans qui s'en sortent même plutôt bien sur un énorme loupé de Seferovic dans les derniers instants.

Dans le même temps, l'Atalanta Bergame n'est pas parvenue à l'emporter en Suisse sur la pelouse des Young Boys de Berne et manque l'opportunité de passer devant Villarreal au terme d'un match totalement dingue. La Dea avait pourtant rapidement pris l'avantage sur un très bel enchaînement de Zapata (0-1, 10e), avant de voir une vieille connaissance de Ligue 1 égaliser en la personne de Siebatcheu (1-1, 39e). Une frappe en lucarne de Palomino en début de seconde période (1-2, 51e) a permis aux Italiens d'y croire à nouveau, avant une nouvelle égalisation signée Sierro (2-2, 81e). Un missile exceptionnel de Hefti offre finalement de l'espoir aux champion helvètes en titre (3-2, 85e), qui concèdent finalement le nul sur un coup-franc de Luis Muriel, tout juste entrée en jeu (3-3, 88e).

Enfin, dans le groupe de Lille, Séville s'est totalement relancé en prenant le meilleur sur Wolfsburg. Dominateurs pendant la majeure partie de la rencontre, les Andalous ont fait la différence grâce à une tête de Jordan, à la réception d'un centre millimétré de Rakitic (1-0, 12e). Wout Weghorst et les siens ont eu beau tenter, ils n'auront pas réussi à revenir dans la partie et glissent en dernière position avant une dernière journée qui s'annonce pleine de suspense dans cette poule G. Rafa Mir donne même un peu plus de relief au succès espagnol dans les derniers instants (2-0, 90e+7).