Chelsea : Cesar Azpilicueta parti pour rester ?

Le FC Barcelone avait été lié à une offre pour le défenseur de Chelsea Cesar Azpilicueta, mais un rapport de The Athletic repris par AS affirme que l'Espagnol veut rester à Londres au-delà de l'expiration de son contrat actuel l'été prochain.

On pensait qu'Azpilicueta allait changer d'air à la fin de la saison, et il n'aurait pas manqué d'options en tant qu'agent libre. Il est à Stamford Bridge depuis une décennie et est devenu l'un des défenseurs les plus fiables et les plus solides du football européen.

Il était le capitaine lorsque Chelsea a remporté la Ligue des champions à Porto en mai dernier.

Mais Azpilicueta a fait savoir aux dirigeants de Stamford Bridge qu'il préférait rester au club, et il sera plus ouvert à une prolongation de contrat qu'il ne l'était lors des timides conversations des mois précédents.

Le temps nous dira si les deux parties parviendront à trouver un accord qui leur convienne.