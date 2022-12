Chelsea – Bournemouth : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Chelsea-Bournemouth.

Repartir du bon pied

Avant la trêve de la Premier League, liée à la Coupe du monde 2022, Chelsea était en perdition en championnat avec une série de cinq matches sans victoire (dont trois défaites de suite lors de ses trois dernières sorties).

Les hommes de Graham Potter, qui occupent la 8e place avec 21 points, vont donc tenter de repartir du bon pied pour leur premier match après le Mondial au Qatar avec la réception d'une équipe de Bournemouth qui navigue dans le ventre mou (14e avec 16 points).

Date, horaire et lieu de Chelsea-Bournemouth

Date : mardi 27 décembre 2022

Ville : Londres (Royaume-Uni)

Stade : Stamford Bridge

Heure du coup d'envoi : 18h30 heure française

Compétition : 17e journée de la Premier League.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Simon Hooper (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Chelsea-Bournemouth ?

En France, la rencontre entre Chelsea et Bournemouth sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Chelsea-Bournemouth

En France, il sera de possible de voir le match Chelsea-Bournemouth en Streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Chelsea-Bournemouth

Pour son retour sur les terrains, Chelsea sera privé de plusieurs joueurs : Armando Broja est forfait jusqu'à la fin de la saison après sa blessure en match amical contre Aston Villa tandis que les Mondialistes Ziyech et Kovacevic sont encore au repos.

Wesley Fofana, N'Golo Kanté, Ben Chillwell et Ruben Lotfus-Cheek sont actuellement à l'infirmerie et manqueront le match tandis que Mason Mount et Kepa Arrizabalaga sont incertains.

Du côté de Bournemouth, l'équipe a été décimée par un virus et l'entraîneur du club, Gary O'Neill, ne sait pas s'il pourra compter sur Ben Pearson, Joe Rothwell et Ryan Fredericks.

L'équipe probable de Chelsea : Mendy - Chalobah, Silva, Koulibaly - James, Jorginho, Gallagher, Cucurella - Mount, Aubameyang, Sterling.

L'équipe probable de Bournemouth : Travers - Smith, Mepham, Senesi, Zemura - Christie, Cook, Lerma, Anthony - Billing, Solanke.

Les statistiques à connaître avant Chelsea-Bournemouth

● Chelsea a perdu trois de ses cinq derniers matches à Stamford Bridge contre Bournemouth depuis la saison 2015-2016. Il n'y a que face à Liverpool et Manchester City que les Blues font pire (4 défaites).

● Bournemouth a pris sept points sur neuf lors de ses trois derniers matches de Premier League contre Chelsea.

● Chelsea n'a perdu son dernier match de l'année civile qu'une seule fois au cours des 19 dernières années (pour 12 victoires et 6 nuls) : c'était le 31 décembre 2011 contre Aston Villa (défaite 3-1 à Stamford Bridge).

● Chelsea, qui reste sur trois défaites de suite en Premier League n'a plus perdu quatre fois d'affilée depuis février/mars 1998.

● Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais de Chelsea, a marqué lors de trois de ses quatre derniers matches contre Bournemouth dont le Boxing Day en 2019.