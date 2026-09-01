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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Chelsea boucle un joli coup en provenance de l'Atalanta

Mercato
Chelsea
Atalanta Bergame
H. Ahanor
Angleterre
Italie

Un pari italien à Stamford Bridge

Le club de Chelsea a bouclé son accord pour recruter le défenseur international italien Honest Ahanor en provenance de l'Atalanta, le joueur devant officiellement rejoindre les rangs de l'équipe en 2027.

Âgé de 18 ans, Ahanor a disputé 35 matchs avec l'Atalanta la saison dernière, lors de sa première saison à Bergame, après avoir rejoint l'équipe en provenance du Genoa en juillet 2025.

Le niveau remarquable affiché par Ahanor avec son club lui a permis d'avoir l'occasion de représenter la première sélection italienne, disputant ses deux premiers matchs au niveau international au mois de juin dernier.

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Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Chelsea recrute officiellement Honest Ahanor en provenance de l'Atalanta dans un transfert d'une valeur de 40 millions de livres sterling débutant en juin 2027. »

Et Romano d'ajouter : « Le jeune défenseur italien, âgé de 18 ans, rejoindra Crystal Palace sous forme de prêt en provenance de l'Atalanta. »

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