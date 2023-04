Chelsea : le bilan catastrophique de Frank Lampard

Entraîneur-intérimaire de Chelsea, Frank Lampard fait encore pire que ses deux prédécesseurs cette saison : Thomas Tuchel et Graham Potter.

Ce samedi 15 avril 2023, Chelsea recevait Bighton and Hove Albion à l'occasion de la 31e journée de Premier League.

Une défaite historique face à Brighton

A Stamford Bridge, les Blues se sont inclinés 2-1 avec notamment un but somptueux de la part des Seagulls signé Julio Enciso.

Cette défaite est historique puisque c'est la première fois que l'équipe londonienne est battue par Brighton ce qui n'était jamais arrivé lors des 14 premières confrontations entre les deux équipes (10 victoires et 4 nuls en faveur des Blues).

Jusqu'ici, Chelsea n'avait même encaissé qu'un seul but à domicile face à Brighton (en 7 matches) et une après-midi, les hommes de Frank Lampard en ont concédé deux !

Et comme rien ne va plus en ce moment, cela fait désormais quatre matches de suite que Chelsea ne s'est pas imposé sur ses terres en Premier League (2 nuls, 2 défaites). Il faut remonter à la saison 2015-2016 pour les voir les Blues faire pire : 5 matches de suite sans le moindre succès à Stamford Bridge (1 nul et 4 défaites).

Cette saison-là, Chelsea avait terminé à la dixième place du classement en Premier League et là encore, Chelsea pourrait faire pire puisqu'ils occupent actuellement la 11e place.

Frank Lampard, coach en souffrance

Si Chelsea enchaîne les mauvais résultats depuis le début de la saison et a déjà limogé deux entraîneurs (Thomas Tuchel et Graham Potter), Frank Lampard, nommé entraîneur-intérimaire jusqu'à la fin du championnat, est sous le feu des critiques.

Depuis sa prise de fonction le 6 avril dernier, Frank Lampard a dirigé trois matches pour autant de défaites : 1-0 contre Wolverhampton, 2-0 contre le Real Madrid en Ligue des champions et 2-1 contre Brighton.

Pis, en tenant compte de sa précédente expérience au poste d'entraîneur, à Everton, Frank Lampard vient tout simplement de perdre 14 de ses 17 derniers matches !

Un bilan qui pourrait encore s'alourdir dès mardi prochain puisque Chelsea recevra le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des champions.