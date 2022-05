Chelsea apprécie Jules Koundé

C'est ce qu'affirme Fabrizio Romano, qui affirme que les Blues envisagent de le recruter lors de la fenêtre de transfert de l'été.

Thomas Tuchel admire le défenseur central du FC Séville depuis deux ans et a fait pression pour l'engager l'été dernier, mais le FC Séville a refusé. Le club andalou réclame 80 millions d'euros pour le Français.

Chelsea va perdre Antonio Rudiger et Andreas Christensen - le premier au Real Madrid et le second au FC Barcelone - à la fin de la saison. Ils ont besoin d'un autre défenseur.

Et Kounde figure sur une liste qui compterait trois ou quatre noms.

Avec 28 buts encaissés, Séville peut se targuer d'avoir la meilleure défense de la Liga, et Kounde en est une grande partie. Il a développé une relation avec Diego Carlos qui est parmi les meilleures d'Europe.

Il a toujours été excellent au Sanchez-Pizjuan depuis son arrivée en provenance de Bordeaux à l'été 2019. Séville est actuellement troisième au classement du championnat, mais il n'est pas l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été en mesure de se battre pour le titre - leur attaque l'est.

L'article continue ci-dessous

Kounde, 23 ans, a fait 129 apparitions pour les Nervionenses depuis son arrivée au club, contribuant à huit buts et trois passes décisives. Il est également devenu un international français à part entière, avec neuf sélections.

Transfermarkt l'évalue à 60 millions d'euros.