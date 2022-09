Chelsea annonce son nouveau coach : Graham Potter

Chelsea a annoncé la nomination de Graham Potter comme nouveau manager du club.

Graham Potter rejoint Chelsea depuis Brighton après que l'entraîneur allemand Thomas Tuchel ait été licencié par le club de Stamford Bridge mercredi.

"Le Chelsea Football Club est ravi d'accueillir Graham Potter comme nouvel entraîneur principal, qui nous rejoint pour un contrat de cinq ans afin d'apporter son football progressif et son coaching innovant au club", a déclaré le club de Premier League dans un communiqué jeudi.

A propos de son transfert à Chelsea, Potter a déclaré : "Je suis incroyablement fier et excité de représenter le Chelsea FC, ce fantastique club de football. Je suis très heureux de m'associer au nouveau groupe de propriétaires de Chelsea et j'ai hâte de rencontrer et de travailler avec ce groupe de joueurs passionnants et de développer une équipe et une culture dont nos formidables supporters pourront être fiers. Je tiens également à remercier sincèrement Brighton & Hove Albion de m'avoir donné cette opportunité et en particulier Tony Bloom et tous les joueurs, le personnel et les supporters pour leur soutien continu pendant mon séjour au club."