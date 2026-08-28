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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Chelsea a trouvé le successeur d'Enzo : une lutte acharnée pour le transfert attendu

L. Camara
E. Fernandez
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Le plan d'urgence a commencé

Chelsea souhaite étudier la possibilité de recruter Lamine Camara, le milieu de terrain du club français de Monaco, pour en faire un remplaçant potentiel de l'Argentin Enzo Fernandez. Le joueur âgé de 22 ans a été proposé à la direction du club londonien, alors que les discussions se poursuivent entre les parties concernées.

Selon le journal « The Sun », Chelsea a déjà commencé à collecter des informations sur les conditions personnelles de l'international sénégalais. Mais les Blues ne sont pas les seuls intéressés par l'opération : Liverpool entre dans la course pour recruter le joueur, disposant de l'avantage de disputer la Ligue des champions, contrairement à Chelsea, sans oublier l'intérêt marqué de Crystal Palace, dont Monaco avait refusé une offre précédente lors du mercato estival en cours. La concurrence reste donc ouverte à l'approche des derniers jours de la fermeture du marché des transferts.

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Camara a disputé 24 matchs de championnat de France avec Monaco la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives, complétant ainsi 3 saisons pleines dans l'élite du football français après une précédente expérience à Metz. Il se rapproche par ailleurs de son cinquantième match international avec la sélection du Sénégal, bien qu'il soit né en 2004.

Chelsea pourrait se voir contraint de renforcer son milieu de terrain en cas de finalisation de la vente de Fernandez à Manchester City, où l'Italien Enzo Maresca a placé le joueur argentin en tête de ses priorités estivales pour renforcer l'effectif des Citizens après le départ de Rodri à Barcelone. Et bien que Manchester City ait laissé passer le délai fixé par Chelsea pour verser 120 millions de livres sterling afin de boucler l'opération plus tôt ce mois-ci, la direction des Blues reste disposée à le vendre si une offre financière appropriée est présentée.

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Fernandez était absent de la composition de Chelsea qui a battu Luton Town hier soir, jeudi, en Coupe de la Ligue, mais l'entraîneur Xabi Alonso a démenti tout lien entre cette mise à l'écart et les rumeurs qui circulent au sujet de son avenir, déclarant : « Nous avons d'autres joueurs qui ont besoin d'obtenir du temps de jeu. »

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