Chelsea a triché, la sanction lourde

Chelsea est menacé d'une pénalité de points en Premier League après avoir enregistré des pertes

Les Blues ont révélé qu'une perte de 90,1 millions de livres a été enregistrée au cours de la période de 12 mois allant jusqu'au 30 juin 2023. Le club de l'ouest de Londres est dans le rouge à hauteur de 121,4 millions de livres pour 2022, et les dettes commencent à s'accumuler à Stamford Bridge.

Les derniers comptes ont été révélés par BlueCo22, la société par laquelle Clearlake Capital et Todd Boehly ont racheté le club à Roman Abramovich. La société, qui possède également le club français de Strasbourg, a annoncé une énorme perte de 653 millions de livres après impôts entre mars 2022 et juin 2023.

Chelsea a dépensé un milliard

Après avoir dépensé plus d'un milliard de livres sur le marché des transferts sous la houlette de ses propriétaires actuels, Chelsea a déjà été confronté à des questions sur sa capacité à respecter les règles du fair-play financier (FFP) et des règles de rentabilité et de durabilité (PSR). Les derniers chiffres ont renforcé ces inquiétudes.

Les Blues restent catégoriques sur le fait qu'ils agissent dans le respect des règles, déclarant : "Le club continue de trouver un équilibre entre le succès sur le terrain et les impératifs financiers liés au respect des règles financières de l'Uefa et de la Premier League. Le club s'est conformé à ces règlements financiers depuis leur création en 2012 et prévoit de le faire dans un avenir prévisible."