Le Barça se prépare à disputer une nouvelle rencontre en Liga, en recevant le Racing Santander ce mercredi soir, avec de fortes probabilités de voir l'entraîneur Hansi Flick opérer plusieurs changements dans le onze de départ, en raison de l'accumulation des matchs et du souhait de l'Allemand d'accorder du repos à certains de ses joueurs.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol Sport, Flick s'apprête à modifier le onze du Barça face au Racing, avec Dani Olmo, Koundé et João Cancelo parmi les principaux candidats à un retour dans la composition de départ, tandis que d'autres postes demeurent en balance jusqu'aux dernières minutes.

Depuis le début de la saison, Flick s'appuie sur une politique de rotation entre ses joueurs, puisqu'il a effectué au moins trois changements lors de chacun des cinq derniers matchs de championnat, ce qui fait de la rencontre face au Racing une candidate à de nouveaux ajustements, surtout à l'approche du match contre Séville prévu ce samedi.

Dani Olmo, candidat à un retour

Dani Olmo figure en tête des joueurs candidats à une titularisation face au Racing, après être resté sur le banc lors de la dernière rencontre contre Levante, tandis que les chances de repos de Fermín López semblent élevées, en raison de la proximité du match contre Séville.

La situation de Gavi reste également à suivre, après qu'il s'est entretenu avec Flick lors du dernier entraînement.

Le milieu de terrain avait débuté la saison comme titulaire avant de subir un coup au genou qui l'a éloigné un certain temps, avant de revenir dans le groupe et de se retrouver face à une forte concurrence au milieu du terrain.

Quant à Pedri, il demeure l'un des éléments essentiels dans les calculs de Flick, même si l'entraîneur allemand gère avec prudence son temps de jeu, ayant l'habitude de le remplacer au cours des matchs pour lui accorder du repos et ne pas lui faire disputer 90 minutes à chaque rencontre.

Koundé et Cancelo en défense

Dans la ligne arrière, les chances de Jules Koundé et João Cancelo de revenir dans le onze de départ face au Racing semblent élevées.

Flick s'emploie à donner davantage de temps de jeu à Koundé afin de lui permettre de retrouver son niveau, tandis que Cancelo a l'opportunité de retrouver une place de titulaire après avoir débuté la rencontre contre Feyenoord en Ligue des champions.

Dans l'axe de la défense, Pau Cubarsí reste l'un des noms indéboulonnables, tandis que Flick n'a pas encore tranché quant à l'identité de son partenaire, en raison de l'alternance de Gerard Martín et Christensen lors des derniers matchs, chacun ayant disputé 45 minutes face à Levante.

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Lamine et Raphinha hors rotation

Dans la ligne offensive, il ne semble pas que Flick envisage de laisser au repos Lamine Yamal et Raphinha, le duo étant devenu un élément incontournable de la composition du Barça.

Quant au poste d'ailier gauche, il reste le plus susceptible d'être modifié, la balance oscillant toujours entre Karim Adeyemi et Gordon.

Adeyemi a débuté la rencontre contre Feyenoord en Ligue des champions, tandis que Gordon a retrouvé le onze de départ face à Levante.

Ainsi, la composition du Barça face au Racing pourrait connaître plusieurs changements, les plus notables étant le retour de Dani Olmo, Koundé et Cancelo, avec Lamine Yamal et Raphinha toujours parmi les éléments essentiels sur lesquels s'appuie Flick.

Selon ces données, la composition probable du Barça face au Racing, d'après Sport, se présente comme suit :

Juan García - Cubarsí - Christensen - Koundé - Pedri - Rodri - Olmo - Gordon - Lamine Yamal - Raphinha.

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