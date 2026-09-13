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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Changements en série dans le onze probable du Barça face à Levante

Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
Espagne
Allemagne

Flick opte pour une politique de rotation

Le FC Barcelone se prépare à affronter son hôte Levante, ce dimanche, au stade « Ciudad de Valencia », dans le cadre de la cinquième journée de la Liga, alors que le club catalan souhaite poursuivre son début de saison parfait.

Selon le quotidien espagnol « As », l'entraîneur Hansi Flick s'apprête à opérer plusieurs changements dans son onze de départ, après la large victoire face à Feyenoord (5-1) en Ligue des champions, avec le retour d'Eric García, absent de la rencontre européenne en raison d'une suspension, aux côtés de la titularisation de Xavi Espart, Gerard Martín, Fermín López et Anthony Gordon.

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Selon « As », le FC Barcelone devrait débuter la rencontre avec la composition suivante :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.

Milieu de terrain : Rodri, Fermín López, Pedri.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Le Néerlandais Frenkie de Jong et le Suédois Roony Bardghji restent absents de la liste du Barça en raison de blessures.


Le FC Barcelone occupe la tête du classement de la Liga, après avoir récolté 12 points en 4 matchs, réalisant un parcours parfait, tandis que le Real Madrid pointe à la deuxième place avec le même total, mais en ayant disputé un match de plus, en s'imposant hier samedi face au Rayo Vallecano (4-1).

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