Chancel Mbemba se fixe un grand objectif à atteindre avec l'OM

Le défenseur congolais de l'OM est très ambitieux et révèle l'objectif qu'il veut atteindre avec le club phocéen.

L'été dernier, libre de tout de contrat, Chancel Memba s'est engagé à l'Olympique de Marseille après avoir joué pendant quatre saisons au FC Porto.

Le défenseur congolais s'est rapidement à l'OM puisqu'il a été titularisé quinze fois lors des quinze premières journées du championnat.

Avant le retour de l'OM sur les terrains de Ligue 1 (le jeudi 29 décembre, avec la réception de Toulouse lors de la 16e journée), Chancel Mbemba a accordé un entretien à nos confrères de La Provence.

Mbemba veut gagner le titre de champion de France avec l'OM

Mbemba analyse tout d'abord le début de saison des OM, actuellement 4e de la Ligue 1 avec 30 points, et rêve du titre : « On a bien commencé, après on a loupé quelques matches. Mais on va continuer à travailler pour la deuxième partie et réussir notre objectif. Collectivement, on a besoin de finir premier. Ce n'est pas fini. Personnellement, j'ai besoin de gagner des titres. Je veux le faire ici, je veux pouvoir le dire. J'aime les défis. Ce ne sera pas facile, mais on va essayer. »

L'international congolais juge également ses prestations sur le plan individuel et insiste sur le fait de vouloir gagner un titre avec l'OM : « Je ne suis pas satisfait. Mais j'ai montré mes qualités car beaucoup de gens ici en France ne me connaissaient pas. Je n'ai rien fait ici encore. Ce n'est pas terminé. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas content. Quand j'aurais une médaille, je serais satisfait. »

La défaite contre Tottenham difficile à digérer

Dans les colonnes de La Provence, Mbemba revient également sur la cruelle élimination de l'OM lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Avant la sixième et dernière journée, l'OM pouvait se qualifier pour les huitièmes de finale en battant Tottenham ou être reversé en Ligue Europa avec un match nul. Mais les Olympiens se sont inclinés à la dernière seconde du match et ont été éliminés de toutes les compétitions européennes…

« C'est dommage. Ça fait mal, mais on vit avec. C'est un manque de concentration, de communication. L'équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l'expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d'expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure jamais, mais ce jour-là, les larmes coulaient à l'intérieur… », a confié Mbemba.