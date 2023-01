CHAN 2023 : La sélection marocaine bloquée à Casablanca

Prête à partir défendre son titre au CHAN organisé en Algérie, la sélection marocaine se retrouve au milieu d'un imbroglio diplomatique.

Tenant du titre du Chamionnat d'Afrique des nations, le Maroc risque de ne pas pouvoir défendre ses chances.

Le tournoi, organisé en Algérie, débute ce vendredi. Réunie à Casablanca d'où elle devait s'envoler pour Constantine, la sélection marocaine A' est pour l'instant bloquée au pays.

En cause, le refus des autorités algériennes de laisser un avion de la Royal Air Maroc survoler leur territoire.

Pour rappel, les deux pays sont également en concurrence pour obtenir l'organisation de la CAN 2025, dont le verdict doit être rendu dans deux semaines.

"C’est désolant qu’on nous prive de ce tournoi pour qu’on défende notre titre, et qu’on soit bloqué à l’aéroport. L’équipe s’est préparée depuis longtemps cette compétition et on nous autorise pas d’aller y participer", a réagi Faouzi Lekjaa, président de la fédération marocaine de football.

Reste désormais à savoir si une autre solution pourra être trouvée pour que le Maroc puisse participer au tournoi de manière normale.