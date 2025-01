Ligue des champions : les clubs français fixés avant le tirage des barrages

Inter vs Monaco

Lille vs Feyenoord

VfB Stuttgart vs Paris Saint-Germain

Brest vs Real Madrid

Le PSG affrontera Monaco ou Brest en barrages, assurant un duel 100 % français. Lille, directement qualifié, connaît ses adversaires potentiels en 8es

La phase régulière de la Ligue des champions s’est achevée, et les clubs français savent désormais quels pourraient être leurs adversaires en barrages. Le PSG, Monaco et Brest devront passer par cette étape, tandis que Lille, grâce à sa 7ᵉ place, est directement qualifié pour les huitièmes de finale

Le tirage au sort se tiendra ce vendredi 31 janvier à midi, et les matchs aller des barrages auront lieu les 10 et 11 février, suivis des rencontres retour une semaine plus tard. Parmi les affiches attendues, une confrontation inédite attire l’attention : le PSG affrontera forcément Monaco ou Brest, garantissant un duel 100 % français en Ligue des champions, une première depuis Lyon - Bordeaux en 2010.