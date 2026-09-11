Un champion historique de la Ligue Joy Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans) est proche d'un départ d'Al-Ittihad lors de l'actuel mercato estival.

Le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat rapporte qu'Al-Ittihad a trouvé un accord avec son homologue Al-Ettifaq pour réaliser un échange sous forme de prêt, en vertu duquel son jeune attaquant Talal Haji partirait en contrepartie de la venue du gardien Faisal Al-Shamري.

Haji quittera Al-Ittihad après avoir réalisé un record historique la saison dernière en Ligue Joy Elite, devenant le premier joueur à inscrire 6 buts, un « double coup du chapeau », en un seul match dans la compétition.

Ce « double coup du chapeau » du joueur de 19 ans est survenu lors de la victoire face à Al-Bukayriyah sur le score de 7-1, le 8 mars dernier, lors de la dix-huitième journée du championnat saoudien des moins de 21 ans.

Le nom de Haji avait émergé avec Al-Ittihad il y a environ 3 ans, plus précisément durant l'été 2023, lorsqu'il fut promu en équipe première, au moment même où l'attaquant français Karim Benzema arrivait du Real Madrid.

Lors de sa première saison, alors qu'il n'avait que 16 ans, Haji est parvenu à disputer 13 matchs, dont deux en intégralité pour pallier l'absence de Benzema, inscrivant durant ces rencontres deux buts et délivrant 3 passes décisives.

Mais le niveau du jeune attaquant saoudien a ensuite décliné, ce qui a contraint Al-Ittihad à le prêter aux rangs d'Al-Riyadh en 2025, où il n'a toutefois marqué qu'un seul but en 15 matchs.

Il convient de rappeler que le mercato estival du championnat saoudien des moins de 21 ans s'étend jusqu'au 20 septembre courant, après s'être achevé en Roshn Saudi League le 6 du même mois.