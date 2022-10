Cette stat qui affiche clairement le FLOP Raphinha

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le FC Barcelone depuis sa folie de dépenses estivales.

Les Catalans sont éliminés de la Ligue des champions et ont du mal à tirer le meilleur parti de leurs nouvelles recrues.

Le Barça, à court d'argent, a dépensé plus de 200 millions d'euros cet été pour recruter des joueurs comme Robert Lewandowski et Jules Koundé, mais ses stars n'ont pas pu empêcher une élimination précoce en Ligue des champions, après n'avoir remporté qu'une seule victoire en cinq matches de groupe.

La recrue la plus décevante est sans doute Raphinha, qui a été acheté à Leeds pour 59 millions d'euros et qui n'a inscrit qu'un seul but et délivré une seule passe décisive lors de ses 14 premiers matches avec le club.

Le Brésilien était considéré comme une cible prioritaire pour le Barça, qui s'est battu contre la concurrence de Chelsea et d'Arsenal pour le recruter, mais ils pourraient regretter leur décision en raison de sa forme décevante.

Pour Raphinha, ses mauvaises performances pourraient lui faire perdre sa place dans l'équipe du Barca et potentiellement dans celle du Brésil, en raison de la grande qualité de la concurrence dans les zones offensives des deux équipes.

Le joueur de 25 ans étant sorti du banc lors de ses deux derniers matchs, il pourrait bien devenir un autre flop coûteux pour le Barça.

Malgré ses mauvais résultats en Europe, le Barça n'est toujours qu'à trois points du Real Madrid, leader de la Liga, après avoir récemment perdu contre son rival, mais l'écart de qualité entre les deux équipes est certainement bien plus grand.

Raphinha n'a joué qu'une seule fois l'intégralité des 90 minutes en 14 apparitions et il reste sur une série de dix matches sans but ni passe décisive.

Ousmane Dembele et Pedri ont été préférés sur les ailes lors du dernier match de Liga du Barca, le Français ayant particulièrement impressionné en contribuant aux quatre buts de son équipe lors de la victoire sur Bilbao.

Ferran Torres est également sorti du banc pour marquer un but, ce qui signifie que Raphinha pourrait se retrouver encore plus bas dans la hiérarchie, n'ayant joué que 47 minutes lors des trois derniers matchs du Barca.

L'ironie de la chose, c'est que Raphinha n'a été recruté que parce que l'on pensait que Dembele partirait cet été à l'expiration de son contrat, mais l'ancien joueur de Dortmund a finalement renouvelé son contrat.

Et la forme de Dembele montre que Barcelone n'avait peut-être pas besoin de Raphinha du tout - une situation accablante compte tenu du désarroi financier du club.