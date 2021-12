Cette stat hallucinante de Ferland Mendy

Lorsque l'on analyse l'amélioration défensive du Real Madrid jusqu'à présent en 2021/22, il y a un avant et un après et cela coïncide avec le retour de Ferland Mendy dans l'équipe. Une blessure l'a tenu à l'écart du début de la saison, mais il est revenu le 19 octobre sur le terrain du Shakhtar Donetsk et a commencé tous les matchs depuis lors, à l'exception du déplacement à Elche, où il est entré pour les 25 dernières minutes.

Sur ses 15 apparitions depuis le début de la saison, Mendy a obtenu 13 victoires et deux nuls, tandis que l'équipe n'a concédé que sept buts au cours de cette série, soit un taux de 0,46 par match. Avant son retour, les Blancs encaissaient 1,2 but par match, avec 12 buts encaissés lors des 10 premières sorties de la saison.

Son absence de défaites rend Mendy unique, car aucun autre joueur dans les cinq premiers championnats européens n'a évité la défaite toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en étant titulaire au moins 14 fois.

Seuls trois joueurs peuvent dire qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, à savoir Andy Robertson de Liverpool, Mason Mount de Chelsea et Keylor Navas du PSG.

Il y a 759 joueurs de Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 qui ont eu au moins 14 statistiques cette campagne, mais Mendy est le seul qui reste invincible.