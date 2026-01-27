Cette star du Real Madrid qui préfère Arbeloa à Alonso

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, arrivé il y a seulement deux semaines, semble avoir trouvé la formule gagnante pour ses joueurs.

Son prédécesseur, Xabi Alonso, avait fait confiance à Mastantuono après son transfert de River Plate pour 45 millions d'euros en août, le titularisant quelques jours seulement après son arrivée à l'entraînement. Il avait été titulaire en début de saison sous les ordres d'Alonso, qui l'utilisait sur l'aile droite. Suite au retour de blessure de Jude Bellingham et à une hernie inguinale, son temps de jeu avait diminué sous Alonso, et sa forme avait suivi la même tendance.

Bien qu'il soit revenu en forme, depuis son retour, Mastantuono n'a été titularisé qu'une seule fois sous Alonso lors des dix derniers matchs où il était disponible : une rencontre de Coupe du Roi contre Talavera de la Reina, club de D2. Entre-temps, sous les ordres d'Arbeloa, Mastantuono a retrouvé sa place de titulaire, débutant trois de ses quatre matchs à la tête de l'équipe et jouant 45 minutes en tant que remplaçant lors de la rencontre face à Levante. Il a récompensé la confiance d'Arbeloa en inscrivant des buts contre Albacete et l'AS Monaco, ses deuxième et troisième de la saison.

Lors d'un entretien avec Nacho Peña, Mastantuono a attribué son regain de forme à son nouvel entraîneur et l'a remercié de sa confiance. Ses propos témoignent assurément de l'amélioration des relations entre l'effectif du Real Madrid et le staff technique depuis l'arrivée d'Arbeloa.

« Eh bien, Álvaro et tout son staff m'ont témoigné une grande confiance, ce qui est primordial pour un joueur. Ils ont cru en moi, ils me l'ont prouvé, et c'est très positif. C'est probablement la raison pour laquelle je joue avec un peu plus de liberté. »

« Je suis très reconnaissant envers le staff technique, ainsi qu'envers Xabi et son équipe. Ils m'ont fait confiance en me faisant venir ici. Je pense qu'Alvaro est un excellent manager, qui nous apporte beaucoup, et je crois que cela nous permettra d'atteindre nos objectifs. »