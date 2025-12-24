Cette star du Real Madrid menacée de manquer le Mondial !

La Roja a peu évolué depuis son succès à l'Euro 2024, mais de nouveaux joueurs se disputent de plus en plus les places de titulaire et de remplaçant.

La forme de Martin Zubimendi et Mikel Merino menace les positions de Rodri Hernandez et Fabian Ruiz dans le onze de départ, tandis qu'Alvaro Morata, capitaine de l'Euro 2024, peine à se faire une place dans le groupe. L'incertitude règne également en défense centrale.

Dean Huijsen risque de manquer la Coupe du Monde.

Parmi les nouveaux venus qui s'est imposé comme un titulaire régulier, on retrouve Dean Huijsen. Appelé en sélection en mars, Huijsen a impressionné lors des quarts de finale de la Ligue des Nations et, depuis, il est régulièrement convoqué lorsqu'il est en forme, souvent comme titulaire.

Cependant, Marca affirme que sa place n'est pas assurée. Huijsen, entre deux blessures, a connu une baisse de forme ces derniers temps et a commis plusieurs erreurs surprenantes cette saison sous les ordres de Xabi Alonso.

L'un des facteurs décisifs sera le retour d'Aymeric Laporte en Espagne. De retour à l'Athletic Club, Laporte avait été écarté de l'équipe l'an dernier, alors qu'il évoluait à Al-Nassr en Arabie saoudite. Pourtant, avec Robin Le Normand, il formait le duo titulaire de de la Fuente en Allemagne, et il est probable que les deux joueurs soient titularisés s'ils sont en forme.

Huijsen devra désormais se disputer une place avec Pau Cubarsi et Dani Vivian. Aucun des trois ne réalise sa meilleure saison, et il existe une faible possibilité que le défenseur d'Arsenal, Cristhian Mosquera, actuellement en forme, soit recruté – il a également démontré sa capacité à jouer au poste d'arrière droit.