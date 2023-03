Cette star du Real Madrid est dans le flou total

Le Real Madrid semble prêt à laisser la plupart de ses négociations jusqu'à la fin de la saison, avec plusieurs joueurs en fin de contrat.

L'un d'entre eux est Dani Ceballos. Joueur secondaire pendant la majeure partie de sa carrière au Real Madrid, et bien qu'il ait été un joueur de rotation pendant la majeure partie de la saison, il a été excellent cette saison lorsqu'il a été utilisé par Carlo Ancelotti.

Ceballos dans le flou

Il n'est donc pas surprenant que d'autres clubs commencent à s'intéresser à lui, même si un retour au Real Betis semble désormais improbable. Selon Diario AS, sa priorité est de rester au club et il ne demandera pas d'augmentation importante. Cependant, il veut savoir où il en est en termes de minutes la saison prochaine.

Avec les rumeurs sur l'arrivée potentielle de Jude Bellingham la saison prochaine, et l'incertitude sur l'avenir de Toni Kroos et Luka Modric (tous deux en fin de contrat), il est possible qu'il ait un rôle encore plus réduit la saison prochaine.

Ces questions, que Ceballos est tout à fait en droit de poser au club, sont d'autant plus difficiles que le poste de Carlo Ancelotti est incertain. Il n'est pas encore certain que l'Italien sera là la saison prochaine, et le club ne pourra donc pas lui donner une réponse ferme.