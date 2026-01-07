Cette star du Bayern qui regrette ses propos sur le Real

L'ailier de 17 ans a été contraint de clarifier sa position suite à une interview où il désignait le club madrilène comme son « club de rêve ». Il a cependant fait taire les critiques mardi en inscrivant un doublé lors de la victoire convaincante 5-0 en match amical contre le Red Bull Salzbourg.

Freund minimise les rumeurs de transfert

Le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a rapidement pris la défense de son jeune espoir, révélant que Karl s'était immédiatement excusé pour son indiscrétion médiatique. Le jeune joueur avait fait sensation auprès des supporters la semaine dernière en évoquant ouvertement ses projets de carrière, notamment un départ de l'Allianz Arena avant même d'être pleinement intégré à l'équipe première.

Freund a toutefois insisté sur le fait que ces propos étaient dus à une certaine naïveté et non à un manque d'engagement envers le leader de la Bundesliga. Après le match amical de mi-saison en Autriche, le directeur sportif a expliqué que le problème avait été réglé en interne suite à une discussion avec le joueur.

« C'est tout à fait Lenny. Tous ceux qui le connaissent le savent. C'est aussi sa façon de jouer », a déclaré Freund aux journalistes. « Il est très expressif, il n'en a rien à faire, comme on dit ici, même sur le terrain. Il parle comme un adolescent. Il a tout de suite compris que c'était regrettable. Il s'est excusé le lendemain et nous en avons discuté. »

Freund a souligné que le club était ravi des progrès de l'ailier et de son bonheur actuel à Munich, attribuant ses propos à un attachement d'enfance pour le club espagnol plutôt qu'à une volonté de partir.

« Il a dit : "Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire." Il se sent parfaitement bien au Bayern Munich », a poursuivi Freund. « Il profite pleinement de cette période. Enfant, il a fait un essai au Real Madrid – c'était le club de ses rêves. On lui a demandé quel était son club de rêve, outre le Bayern Munich. Il a 17 ans et il est très heureux au Bayern. Et nous sommes ravis de l'avoir avec nous. »

L'histoire a commencé la semaine dernière lorsque Karl, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football allemand, a donné une interview franche concernant ses ambitions à long terme. Malgré son jeune âge, l'attaquant a esquissé un parcours précis qui a inquiété certains supporters.

« Le Bayern Munich est un très grand club. C'est un rêve d'y jouer », avait déclaré Karl. « Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. C'est mon club de rêve, mais ça reste entre nous. Bien sûr, le Bayern est un endroit à part et c'est vraiment génial. »