Cette star du Barça qui veut quitter le navire

Andreas Christensen n'a pas joué aussi régulièrement que la saison dernière.

Cette saison, Inigo Martinez et Jules Koundé sont souvent choisis par l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez.

Le défenseur danois est donc frustré, même si, comme l'a rapporté Sport, il est déterminé à se battre pour sa place dans l'équipe. Et ce, malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, comme l'indique le rapport.

Barcelone n'a pas l'intention de laisser Christensen partir à ce stade. En fait, ils pourraient envisager de prolonger son contrat afin de s'assurer qu'il reste en Catalogne pour de nombreuses années à venir - son contrat actuel expire en 2026.

Christensen a fait preuve d'une grande régularité depuis son arrivée de Chelsea à l'été 2022. Il ne fait aucun doute qu'il renforce les options défensives du FC Barcelone et il est tout à fait logique que le club souhaite conserver ses services le plus longtemps possible.