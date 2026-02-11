Cette star du Barça qui cède aux sirènes saoudiennes

Cette saison s'avère toutefois plus compliquée pour l'ancien capitaine du Barça Atlético, âgé de 22 ans, qui a perdu sa place de titulaire.

Cette situation s'explique notamment par les blessures de Pedri, Frenkie de Jong et Marc Bernal. Or, le quotidien AS souligne qu'à la même période la saison dernière, Casado totalisait plus de 2 000 minutes de jeu, contre seulement 1 092 minutes cette saison. De ce fait, il envisage un départ cet été. Flick a pourtant affirmé vouloir le conserver, et Casado s'est montré réticent à l'idée de partir, tant cet été qu'en janvier. Le jeune international espagnol privilégiera le FC Barcelone, mais est conscient que son temps de jeu n'est pas garanti.

Le quotidien madrilène précise également que Casado serait ouvert à un transfert en Arabie saoudite. Il a engagé l'agent Jorge Mendes en début de saison, et le Portugais entretient des liens étroits avec l'Arabie saoudite. Casado suivrait ainsi une voie similaire à celle de ses compatriotes Aymeric Laporte et Gabri Veiga, qui ont passé quelques années au Moyen-Orient avec des salaires plus élevés avant de revenir en Europe.

Cette nouvelle ravirait sans aucun doute le FC Barcelone. Casado avait déjà suscité l'intérêt de clubs de Premier League l'été dernier, et le club catalan avait fixé son prix à 30 millions d'euros, mais leurs meilleures chances d'obtenir une bonne indemnité de transfert résident principalement dans les transferts en Arabie saoudite.

L'un des principaux problèmes pour Casado est qu'il ne bénéficie pas seulement d'un temps de jeu limité actuellement, mais que d'autres joueurs sont appelés à intégrer davantage l'équipe. Gavi n'est pas encore revenu de blessure, tandis que Flick confie un rôle plus important à Marc Bernal. De plus, le milieu de terrain de La Masia, Tommy Marques, a également fait ses débuts samedi.