Cette star de Manchester City qui veut à tout prix s'échapper du club

Le joueur de 23 ans a joué un rôle crucial dans la montée de Burnley en Premier League la saison dernière, mais peine à obtenir du temps de jeu régulier depuis son arrivée cet été dans l'équipe de Pep Guardiola.

Trafford a contribué aux 30 matchs sans encaisser de but de Burnley lors de la saison 2024-25.

Trafford s'est révélé comme l'un des plus grands espoirs du football anglais après avoir aidé Burnley à obtenir la promotion de Championship en 2024-25. Présent dans tous les matchs de championnat sauf un, le gardien originaire de Cumbria a permis aux Clarets d'enregistrer 30 matchs sans encaisser de but lors de la dernière saison – un record absolu en championnat anglais, à égalité avec Port Vale en 1953-54.

L'équipe de Scott Parker n'a encaissé que 16 buts en championnat en 46 matchs avec Trafford dans les cages, totalisant 100 points. Le club du Lancashire a terminé deuxième, derrière Leeds United, vainqueur grâce à une meilleure différence de buts. Les hommes de Daniel Farke ont inscrit la saison dernière un impressionnant total de 95 buts en championnat, contre 69 pour Burnley.

L'ancien gardien des Espoirs anglais était proche de rejoindre Newcastle.

Après ses performances exceptionnelles avec Burnley, Trafford était sur le point de signer à Newcastle United cet été. L'équipe d'Eddie Howe cherchait à renforcer son secteur des gardiens suite à sa victoire en Carabao Cup la saison précédente.

Cependant, City a activé une clause de droit de préemption, ce qui lui a permis de devancer les Magpies et de s'attacher les services de Trafford. Le club avait formé l'ancien gardien des Espoirs anglais avant de le vendre à Burnley en 2023.