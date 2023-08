Cette star de la Premier League qui dit NON au Real Madrid

Mundo Deportivo rapporte aujourd'hui que Madrid a fortement envisagé de s'attacher les services de Gabriel Magalhaes

Avec un point d'interrogation en attaque, le Real Madrid semblait avoir toutes les cartes en main pour une nouvelle saison, jusqu'à ce que des blessures surviennent juste avant le début de la campagne.

Thibaut Courtois et Eder Militao ont été perdus dans le même match, et si Kepa Arrizabalaga a été prêté pour remplacer le premier, il semble que les Blancos vont tenter de passer la saison sans remplacer le second.

Cela ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas pensé, cependant. Mundo Deportivo rapporte aujourd'hui que Madrid a fortement envisagé de s'attacher les services de Gabriel Magalhaes, le défenseur central brésilien qui a été une figure importante pour Mikel Arteta, mais qui a été sur le banc lors des deux matches de Premier League depuis le début de la saison.

L'article affirme que Gabriel a décidé de rester sur place et a dit "non" au Real Madrid, mais il est noté qu'il est susceptible de rester sur leur liste à l'avenir, alors qu'ils cherchent des cibles à long terme pour renforcer le cœur de leur défense.