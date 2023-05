Cette star de la NBA qui porte le maillot de Griezmann

La star des Golden States Warriors, Draymond Green, a révélé pourquoi il avait choisi de porter le maillot d'Antoine Griezmann lors des play-offs.

L'attaquant de 33 ans, quadruple champion dans sa profession, est arrivé jeudi soir pour affronter les Lakers de Los Angeles avec un maillot différent de celui qu'il a l'habitude de porter. Griezmann, vainqueur de la Coupe du monde, a clairement inspiré les Warriors, qui se sont imposés 127 à 100 pour égaliser leur série avec LeBron James et les Lakers.

Vrai reconnaît vrai

Green a expliqué à TalkBasket pourquoi il avait choisi de porter le maillot de Griezmann, l'attaquant de l'Atletico étant un grand fan de basket-ball : "Griez est génial. Il joue à un haut niveau depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Il est absolument incroyable. Mais j'ai aussi hâte de voir ce match ici cet été. Ce sera amusant. J'ai assisté à plusieurs de ces matches au fil des ans. Quelques-uns ici.

L'Atlético devrait disputer un match de pré-saison sur le sol de San Francisco cet été, et Green ajoutera à son palmarès les matches de football auxquels il a assisté au fil des ans : "J'ai assisté à un match à Los Angeles. J'ai assisté à El Clasico quand c'était à Miami, l'International Champions Cup de l'ICC. Je sais qu'ils viennent ici cet été et que je serai capitaine honoraire pour ce match. J'étais donc très excité. J'ai reçu le maillot et j'ai voulu le porter, ce qui nous a porté chance.