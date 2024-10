Cette star de Chelsea qui s'offre au Barça

FC Barcelone vs Young Boys

Le FC Barcelone devrait chercher un nouveau latéral droit en 2025.

L’équipe a sondé de nombreuses cibles pour ce poste au cours de l’été, mais ses problèmes financiers ont rendu impossible toute signature – à condition que le club revienne enfin à la règle 1:1 de la Liga dans les mois à venir, une opportunité de renforcement devrait se présenter.

Jules Kounde est actuellement le premier choix du FC Barcelone, même s’il pourrait finir par être déplacé au centre. Si cela devait se produire, une recrue de premier plan pourrait être ciblée, et selon FootballTransfers, l’un des joueurs qui pourraient être disponibles est le capitaine de Chelsea Reece James.

L'article continue ci-dessous

Le rapport affirme que James envisage de quitter Chelsea, et rejoindre une équipe qui joue dans un climat plus chaud serait la destination souhaitée. Son agent sonde déjà les destinations possibles, et Barcelone est l’un des clubs qui ont été évoqués.

James serait une signature sensationnelle pour Barcelone, à condition qu’il puisse réellement s’y maintenir. Ce serait un gros risque, et il est probable que Chelsea ne lui facilite pas la tâche de toute façon. Compte tenu de cela, ce ne serait peut-être pas la décision la plus judicieuse, surtout avec Koundé désormais à l’aise au poste d’arrière droit.