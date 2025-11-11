Cette star de Bundesliga qui affole le Real et le Barça

Le joueur de 16 ans impressionne en 2. Bundesliga cette saison, et les géants européens s'intéressent déjà à lui.

Eichhorn a été l'un des joueurs les plus utilisés du Hertha cette saison, titularisé à sept reprises sur douze matchs de championnat, et a affiché une grande régularité. Sky Sports DE a révélé que, selon plusieurs facteurs, sa clause libératoire pourrait s'élever à seulement 10-12 millions d'euros l'été prochain, un montant que la plupart des grands clubs jugeront abordable.

Le Real Madrid et le FC Barcelone figurent, aux côtés du Paris Saint-Germain et de Manchester United, parmi les clubs étrangers les plus intéressés par Eichhorn. L'information de Sky Sports DE a également été relayée par BILD la semaine dernière (via Sport), qui indique également que Liverpool et Arsenal sont intéressés par le joueur. Jusqu'à présent, Eichhorn évolue devant la défense du Hertha et s'est distingué par son intelligence au milieu de terrain.

Cependant, son avenir reste incertain pour l'été prochain. Malgré l'intérêt du Bayern et de Leipzig, un maintien au Hertha Berlin la saison prochaine n'est pas à exclure, et Eichhorn pourrait chercher à poursuivre sa progression en prolongeant son contrat avec une clause libératoire plus élevée.

Il est intéressant de noter qu'Eichhorn brille aux côtés de Michael Cuisance, ancien prodige du Bayern, lui aussi promis à un brillant avenir. Ce dernier, âgé de 26 ans, a rejoint la Bavière à l'adolescence, mais après quelques transferts infructueux, il pourra conseiller Eichhorn sur la voie la plus appropriée à sa carrière.