Cette pépite française s’éloigne de Chelsea

Dans ces dernières heures du mercato aaestival, Chelsea s'active pour renforcer son attaque. Mais ce ne sera pas avec cette pépite.

Depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire, Todd Boehly en avril dernier, Chelsea explose les compteurs en termes de dépense sur le marché des transferts. La formation londonienne a en effet dépensé près d'un milliard d'euros sur le marché.

Rien que pour cet été, les Blues ont déjà dépensé une somme de 432 millions d'euros pour le recrutement dont celui de Moises Caicedo qui a coûté à lui seul 134 millions d'euros. Alors que le mercato estival va se fermer dans les prochains jours, Chelsea envisage de recruter un énième talent offensif mais l'opération semble plus que jamais compliquée.

Barcola s’éloigne de Chelsea

Outre ces deux récentes recrues, Moises Caicedo, la recrue la plus chère de l'histoire de Chelsea et Roméo Lavia, le club londonien s'est également offert d'autres talents cet été. Entre autres : Nicolas Jackson et Christopher Nkunku. Blessé, l'international français manque cruellement aux Blues en ce début de saison. Afin de pallier son absence, les pensionnaires de Stamford Bridge ont jeté leur dévolu sur Bradley Barcola ces derniers jours. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants londoniens auraient contacté la semaine dernière avec les représentants du joueur. Mais pour l’heure aucun accord n'a été trouvé avec leurs homologues lyonnais. En effet, John Textor aurait fait savoir aux dirigeants de Chelsea que le prix du joueur est fixé à 60 millions d'euros. Cette somme est jugée démesurée par Chelsea.

Afin de trouver une solution, Lyon aurait proposé d'inclure le prêt du milieu de Chelsea, Andrey Santos dans le deal mais ce dernier vient de s'engager avec Nottingham Forest.

À moins d'une nouvelle grande offensive de Chelsea dans les prochains jours, Barcola ne jouera pas en Premier League cette saison, lui qui est également convoité par le PSG.