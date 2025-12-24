Cette légende de Manchester United qui donne des conseils à Haaland

L'infatigable quête de buts du Norvégien ne montre aucun signe de ralentissement, mais même le buteur le plus prolifique de sa génération cherche à optimiser ses performances, et Solskjaer l'aide une fois de plus à affiner son instinct devant le but.

Les stars norvégiennes se retrouvent avant Noël.

Haaland a partagé une photo des deux hommes sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une simple légende : « Savoir ». Un clin d'œil subtil à une relation qui remonte aux débuts de sa carrière professionnelle et qui continue d'influencer son développement, même s'il domine le football anglais et européen.

Le moment choisi pour ces retrouvailles est révélateur. Haaland a déjà inscrit 25 buts cette saison pour City sous les ordres de Pep Guardiola, tout en qualifiant la Norvège pour la prochaine Coupe du Monde. Samedi, il a confirmé sa forme exceptionnelle en inscrivant un doublé lors d'une victoire convaincante contre West Ham, rappelant une fois de plus son efficacité redoutable. Pourtant, à 25 ans, Haaland ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Alors que City se prépare pour son prochain test en Premier League contre Nottingham Forest, l'attaquant semble déterminé à perfectionner chaque aspect de son jeu, en s'inspirant des conseils de l'un des finisseurs les plus efficaces que le football anglais ait connus.

Les talents de Solskjaer devant le but n'ont plus besoin d'être présentés, surtout face au prochain adversaire de City. L'ancien attaquant de United a notamment inscrit quatre buts contre Nottingham Forest lors d'une victoire écrasante 8-1, une performance d'autant plus remarquable qu'il n'est entré en jeu qu'à la 72e minute. Ces instincts, affûtés tout au long d'une carrière marquée par les moments décisifs, sont précisément ce que Haaland a cherché à assimiler.

Le lien entre les deux hommes s'est forgé à Molde FK, où Solskjaer a entraîné Haaland durant les premières années de sa carrière. C’est là que les qualités brutes du jeune attaquant se sont affinées pour devenir un buteur redoutable. Sous la houlette de Solskjaer, Haaland a inscrit 20 buts en 50 matchs avec Molde. Leurs chemins se sont séparés lorsque Haaland a connu une ascension fulgurante sur la scène européenne, mais leur lien est resté intact. Malgré l’ascension de l’attaquant à l’Etihad plutôt qu’à Old Trafford, le respect mutuel entre les deux Norvégiens est demeuré inébranlable.