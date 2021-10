Cette jeune pépite qui se voit à Chelsea ou au Real Madrid

L'attaquant du FC Dallas Ricardo Pepi, qui a fait ses débuts en sélection, rêve de deux clubs en Europe.

L'attaquant de 18 ans a fait ses débuts en MLS pour le FC Dallas en 2019, alors qu'il n'avait que 16 ans, et il est désormais un titulaire de l'équipe texane.

L'Eredivisie comme un tremplin

Cette saison, Pepi a inscrit 13 buts en 27 matchs pour son club, ainsi que trois en trois matchs pour les États-Unis.

Bien qu'il soit encore très jeune, il estime que le moment est venu d'élargir ses horizons et l'Europe est très présente dans son esprit dans un avenir proche.

"Je pense que c'est le bon moment pour [aller en Europe], pour faire ce grand saut, mais nous avons un championnat [en cours]. Il reste encore six ou sept matchs avec le FC Dallas et je pense que si l'occasion se présente et que tout se présente pour aller en Europe, ce serait une bonne opportunité", a asséné Pepi au micro de TUDN.

"Oui, [l'Eredivisie] est un championnat où il y a beaucoup de jeunes joueurs."

"Je suis évidemment un jeune joueur qui doit grandir beaucoup dans le football, évidemment le plan serait de jouer un jour au Real Madrid, Chelsea, n'importe quelle grande équipe, mais c'est une ligue avec beaucoup de potentiel et cela aide beaucoup les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt".

Il y a eu des rumeurs d'intérêt de la part de l'Ajax, que Pepi verrait évidemment d'un très bon œil, mais alors qu'il tourne son attention vers l'Europe, beaucoup d'autres clubs,le surveillent.