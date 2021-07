C'est quoi un hors-jeu ? L'explication de la règle

Pratiquement aucune autre règle dans le football n'est aussi confuse et complexe que la règle du hors-jeu. Goal explique donc ce qui est hors-jeu.

Une courte passe dans la course de l'attaquant qui est prêt à mettre le cuir dans le but. Mais du coin de l'œil il reconnaît : Le juge de ligne lève son drapeau, signale un hors-jeu. Mais pourquoi le juge de ligne a-t-il levé son drapeau, qu'est-ce qui est réellement hors-jeu ?

Goal a résumé ce qui est probablement le plus connu de tous les règlements du football et les a préparés de manière simple. Vous trouverez ici toutes les informations sur les arbitres.

C'est quoi un hors-jeu ?

Dans les règles du football, la loi 11 stipule ce qui est hors-jeu. "Un joueur se trouve en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de sa tête, de son tronc ou de ses jambes est dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) et plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire".

En matière de hors-jeu, aucune différence n'est faite entre le gardien et le reste des joueurs de champ. Il est important de noter : Avec le hors-jeu, le moment où le ballon est lâché compte et non le moment où le joueur hors-jeu reçoit le ballon.

Un autre point important qui est souvent oublié : avec la règle du hors-jeu, les onze joueurs sur le terrain comptent, même s'ils sont par exemple derrière leur propre but. Cela ne s'applique pas aux joueurs qui ont été laissés à l'écart par l'arbitre pour des soins, par exemple.

Il n'y a également hors-jeu que si le ballon provient d'un coéquipier et non de l'adversaire.

Un exemple : Si un défenseur veut rendre le ballon à son gardien, mais oublie un attaquant hors-jeu qui vient au ballon et marque un but, ce n'est pas un hors-jeu car le ballon vient d'un adversaire.

Dans ces cas, il n'y a pas de singlament de hors-jeu.

Un joueur n'est pas hors-jeu s'il est « dans sa propre moitié de terrain ou à égalité avec l'avant-dernier adversaire ou à égalité avec les deux derniers adversaires ». Toutes les parties du corps avec lesquelles un but peut être marqué sont décisives. Si la main et le bras sont dans la zone interdite, cela ne sera pas sanctionné. Même si l'attaquant est plus proche de la ligne de but adverse que le défenseur du bout du nez, il est hors-jeu.

La règle du hors-jeu ne s'applique pas à la suite d'une :

touche

corner

un dégagement de six mètres

À vitesse réelle, cependant, cela est souvent difficile à reconnaître pour l'arbitre, c'est pourquoi il y a tant de discussions sur la règle.

Hors-jeu actif et passif dans le football

La position de hors-jeu d'un joueur ne constitue pas en soi une faute, seule l'intervention dite active en situation de jeu permet à la règle de s'appliquer. Pour que la règle du hors-jeu prenne effet, le joueur doit « prendre une part active au jeu au moment où le ballon est touché ou joué par un coéquipier en intervenant dans le jeu ou en influençant un adversaire ou en profitant de sa position ».

Intervenir dans le jeu signifie dans ce cas que le joueur hors-jeu reçoit le ballon de son coéquipier et le touche.

Il est également hors-jeu lorsque le joueur qui est hors-jeu influence l'adversaire. La fédération le décrit ainsi : « « Influencer un adversaire » signifie que le joueur empêche son adversaire de jouer ou de pouvoir jouer le ballon en bloquant clairement la vue de l'adversaire ou en attaquant l'adversaire afin de pouvoir jouer le ballon. » Cela inclut, par exemple, l'action suivante : Un joueur est hors-jeu lorsque son coéquipier tire, ne touche pas le ballon, mais restreint le champ de vision du gardien de but - le coup de sifflet est donc hors-jeu. Ou encore : Un joueur hors-jeu attaque le défenseur pour récupérer le ballon - également une infraction pénale.

La dernière chose à faire est de « profiter de votre position ». Cela signifie que le joueur hors-jeu « acquiert un avantage grâce à sa position de hors-jeu en jouant le ballon qui rebondit sur le poteau, la barre transversale ou un joueur adverse ou est dévié vers lui ». Ici aussi, un exemple devrait aider : si un joueur qui est hors-jeu reçoit le ballon après que son coéquipier ait touché le poteau, une décision doit être prise pour aller hors-jeu. La même chose s'applique ici : le moment où le ballon quitte le pied du coéquipier qui tire compte, et non le moment où le ballon rebondit du poteau.

Une situation difficile à résoudre est celle où le ballon est dévié par un défenseur. Car en règle générale : il n'y a hors-jeu que si le ballon provient d'un coéquipier et n'est pas joué par l'adversaire. Ici c'est avant tout le type d'action défensive du défenseur qui fait la différence. Si, par exemple, il met accidentellement le ballon dans sa jambe après un tir et que l'appareil de jeu va à un attaquant qui est hors-jeu, alors une décision doit également être prise concernant le hors-jeu. Le facteur décisif ici est l'intention : le défenseur veut-il ou non jouer le ballon là-bas ? Si une intention est reconnaissable, alors il n'y a pas non plus de hors-jeu, si l'action se produit par hasard, il s'agit bien de hors-jeu.

Qui juge s'il y a hors-jeu ?

En général, c'est à l'arbitre principal de décider si le joueur est oui ou non jouer hors-jeu. S'il décide qu'il est hors-jeu, il siffle et lève un bras verticalement en l'air. Ensuite, l'équipe défensive continue avec un coup franc, plaçant le ballon sur la ligne imaginaire sur laquelle le joueur était hors-jeu. Il n'y a pas d'avertissement pour ce joueur.

Cependant, comme un hors-jeu est difficile à reconnaître depuis la position de l'arbitre principal, deux juges de lignes sont à ses côtés. Ceux-ci sont situés sur les côtés du terrain et ont chacun la moitié d'entre eux en vue. Si, à leur avis, un joueur est hors-jeu, ils lèvent un drapeau et signalent à l'arbitre que l'attaquant était trop près de la ligne de but adverse.