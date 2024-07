CÉLÉBREZ LE CHAMPIONNAT D'EUROPE AVEC la playlist FC EUROHYPE sur Spotify

Que serait un tournoi de football majeur sans musique ? La musique nous permet à tous de refléter l'ambiance au sein de l'ensemble d'une communauté de fans et, cette année, Spotify propose un moyen de mettre en valeur cette atmosphère et ces émotions. Qu'il s'agisse de l'ivresse provoquée par un but vainqueur à la dernière minute, de la splendeur d'une séance de tirs au but ou de la détresse après un incroyable loupé, Spotify est à vos côtés.

Spotify travaille avec sept créateurs de nationalités différentes pour mettre à l'honneur leur nation ainsi que l’intensité du Championnat d'Europe pendant la compétition à travers la playlist EUROHYPE.

En s'inspirant des ligues de créateurs émergentes qui déferlent sur le monde du football, Spotify travaille avec sept créateurs venus de toute l'Europe afin de mettre à l'honneur le parcours de leur nation en Allemagne cet été.



Les créateurs, parmi lesquels Lirian Santos (Angleterre) et Lluna Clark (Espagne), ont proposé une liste de titres afin d'illustrer l'état d'esprit dans chacun des pays avant le tournoi. Chaque semaine, ils mettront à jour la playlist selon les résultats de leur équipe. Qu'il s'agisse du soulagement pour l'Angleterre, de la confiance pour l'Espagne ou du déchirement pour l'Italie, il y aura des chansons pour toutes les humeurs !

Sept créateurs venus de toute l'Europe prennent la température dans leur pays pendant la compétition, et celle-ci se reflétera dans une seule playlist commune.

Il y en aura pour tous les fans. Peu importe le sentiment que le tournoi provoquera sur vous, la playlist FC EUROHYPE a ce qu'il vous faut !

Consultez la playlist FC EUROHYPE sur Spotify