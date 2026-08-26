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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Célébration officielle en Égypte du partenariat historique avec le Barça

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Un contrat de 3 ans

La compagnie « EgyptAir » a signé un accord de partenariat avec le FC Barcelone, en vertu duquel elle devient le « transporteur aérien officiel et exclusif » de l'équipe première masculine de football, de l'équipe de basket-ball et de l'équipe de handball, jusqu'à la fin de la saison 2028-2029.

Le Conseil des ministres égyptien a indiqué, sur sa page officielle Facebook, que l'accord prévoit l'apparition du logo « EgyptAir » sur le maillot de l'équipe de handball du Barça.

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Le communiqué a ajouté que « le fait de sponsoriser l'un des clubs sportifs les plus prestigieux au monde constitue une réalisation sans précédent dans l'histoire d'EgyptAir ».

Et de poursuivre : « Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan d'EgyptAir visant à élargir sa flotte et son réseau de lignes internationales, et il témoigne de l'engagement de la compagnie à continuer d'améliorer ses services. »

Il convient de rappeler que le Barça compte dans ses rangs l'attaquant international égyptien Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans.

Le club catalan s'est récemment imposé face à Al Ahly d'Égypte (2-1) en Trophée Joan Gamper, qui a constitué son dernier match amical avant le début des compétitions de la nouvelle saison, que le Barça a entamée par une victoire écrasante contre Elche (5-0), dimanche dernier, dans le cadre de la deuxième journée de Liga.

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