Cela tombe de nulle part ! Liverpool va apparemment piocher au FC Barcelone

Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano et le média catalan Mundo Deportivo toutes les parties se sont déjà mises d’accord oralement. Les documents devraient encore être signés ce samedi. Le contrat de prêt comprend apparemment une option d’achat pour l’été prochain, Liverpool prenant en charge l’intégralité du salaire d’Araujo. Son contrat à Barcelone court encore jusqu’en 2031.

Araujo a rejoint en 2018 l’équipe réserve du FC Barcelone depuis son Uruguay natal, y a rapidement franchi le cap vers les professionnels et s’est imposé comme un cadre. Ces dernières années, le joueur désormais âgé de 27 ans a même parfois été capitaine du Barça.

Ces derniers temps, il n’avait toutefois plus de place fixe dans le onze de départ. Lors des deux quarts de finale de Ligue des champions contre l’Atletico Madrid, Araujo n’est par exemple entré en jeu qu’à chaque fois. Eric Garcia, Pau Cubarsi et Gerard Martin ont tour à tour été alignés dans le onze de départ.

Ronald Araujo avait aussi autrefois été annoncé au Bayern Munich

Par le passé, Araujo a régulièrement été associé à un départ. Pendant le mandat de Thomas Tuchel au Bayern Munich, les Munichois auraient eux aussi tenté de le recruter. Son transfert désormais imminent à Liverpool ne s’était toutefois pas du tout dessiné.

Les Reds doivent reconstruire leur défense centrale après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid cet été. Avec Jeremy Jacquet (21 ans), en provenance du Stade Rennais, ils ont certes déjà recruté un défenseur central de haut niveau pour 69 millions d’euros, mais il doit d’abord revenir après une longue absence en raison d’une blessure à l’épaule. Le vétéran Virgil van Dijk (35 ans) est encore lié au club jusqu’à l’été prochain.